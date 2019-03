È in vendita a Staten Island la casa-set di Micheal Corleone nel film 'Il Padrino' (1972), con Marlon Brando (foto d'archivio)

È in vendita a Staten Island la casa-set di Micheal Corleone nel film 'Il Padrino' (1972) di Francis Ford Coppola. Il prezzo chiesto per la dimora in stile Tudor con quattro stanze a 120 Longfellow Ave è di un milione e 370 mila dollari.

Nel film, l'ingresso fu anche il luogo dove il personaggio Carlo Rizzi (Gianni Russo) venne trucidato. I proprietari sono un'anziana coppia, Elaine e Peter Albert, i quali hanno vissuto in quella casa dal giorno in cui l'hanno acquistata nel 1977 per soli 195 mila dollari.

E quando finzione e realtà si intrecciano, la casa si trova nelle vicinanze di Todt Hill il quartiere dove lo scorso 13 marzo il boss mafioso della famiglia Gambino Francesco Cali, detto 'Franky Boy', 53 anni, è stato ucciso davanti alla sua abitazione. Prima degli anni '80 i Gambino erano una delle famiglie criminali più potenti degli Stati Uniti, poi cominciò a perdere potere dopo che molto dei suoi boss furono messi dietro le sbarre.

