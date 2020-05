Il lavoro per il personale sanitario non manca.

Si confermano in calo in Svizzera i casi di coronavirus a conoscenza delle autorità: l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ne annuncia oggi 33, per un totale di circa 30'000, valore che corrisponde a una diffusione di 3,5 persone colpite ogni 100 abitanti.

Ieri i nuovi contagi erano stati 39, lunedì 36. Le incidenze più elevate vengono osservate nei cantoni di Ginevra (1,0), Ticino (0,9) e Vaud (0,7). I morti oggi attribuiti al Covid-19 sono 1564, 4 in più di ieri. Su una base di 100'000 svizzeri i decessi sono 18.

Il Ticino, che ieri non aveva segnalato né casi né decessi, oggi presenta rispettivamente 4 contagi e 1 vittima.

