Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha recentemente sbloccato i conti bancari di singole società del Gruppo Quantum che fa capo all'uomo d'affari svizzero-angolano Jean-Claude Bastos de Morais.

Questi è sospettato di riciclaggio di denaro, corruzione e altri reati ed è attualmente in carcere in Angola. Il provvedimento dovrebbe consentire alle imprese in questione di liquidare gli impegni d'esercizio come i salari e i costi di locazione, ha indicato oggi l'MPC a Keystone-ATS.

Questa mattina, la società di Bastos Quantum Global Group con sede a Zugo aveva diramato una nota per la stampa in cui riferiva che l'ordine di congelare i suoi conti bancari e quello di imprese associate era stato revocato dalla Procura federale la settimana scorsa, non essendo state trovate prove di un "comportamento sbagliato". L'MPC avrebbe informato Quantum all'inizio di questa settimana che non c'è motivo per un ulteriore blocco dei conti.

Interpellato al riguardo, l'MPC ha indicato che beni patrimoniali per un valore di circa 100 milioni di franchi sono tuttora congelati nel procedimento penale che sta conducendo contro ignoti. Inoltre, secondo la Procura federale, è tuttora in corso "uno scambio a livello operativo" tra le autorità di perseguimento penale della Svizzera e dell'Angola.

