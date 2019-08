Le sorti del procuratore della Confederazione Michael Lauber potrebbero venir decise oggi in fine di giornata. La Commissione giudiziaria del Parlamento sceglierà se raccomandare la rielezione del magistrato, sotto pressione per un procedimento disciplinare in corso.

Inizialmente prevista in giugno, l'elezione da parte delle Camere federali è stata rinviata a mercoledì 25 settembre. La Commissione giudiziaria (CG) aveva deciso all'unanimità al riguardo dopo aver ascoltato il procuratore e aver preso atto della valutazione delle Commissioni della gestione (CDG). In questo modo si voleva prendere tempo per raccogliere maggiori informazioni.

Lauber si è trovato sotto i riflettori nell'ambito dei procedimenti avviati nei confronti della FIFA. Al centro della bufera ci sono gli incontri informali non verbalizzati avuti dal procuratore con il presidente della FIFA Gianni Infantino. In giugno, il Tribunale penale federale (TPF) ha giudicato i suoi comportamenti contrari alle regole di procedura.

Il procuratore ha dovuto ricusarsi. La Corte d'appello del TPF ha ritenuto irricevibile la sua richiesta di revisione depositata contro la ricusazione. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha quindi affidato le indagini sulla FIFA al procuratore generale aggiunto Jacques Rayroud. Lauber non parteciperà più alle sedute. Nei suoi confronti è inoltre stato aperto un procedimento disciplinare.

Neuer Inhalt Horizontal Line