Con 13 sì a favore della relazione del presidente della giunta Maurizio Gasparri, 7 no e 3 senatori che non hanno partecipato al voto la Giunta per le immunità del Senato ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini sul caso Open Arms.

I 13 voti favorevoli alla relazione del presidente della Giunta per le autorizzazioni del Senato, Maurizio Gasparri, che respinge la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Matteo Salvini contano, oltre ai 5 della Lega, i 4 di Forza Italia (Fi), uno di Fratelli d'Italia (Fdi) e uno delle Autonomie, anche quello del senatore ex Movimento 5 Stelle (M5S) Mario Michele Giarrusso e quello della senatrice M5S Alessandra Riccardi.

"La giunta del Senato ha votato stabilendo che Salvini ha fatto il suo dovere, ha agito per interesse pubblico e non privato". Lo afferma Matteo Salvini leader della Lega in diretta facebook.

"No allo sbarco dei 161 immigrati dalla Ong spagnola Open Arms, la Giunta del Senato ha appena votato (13 a 7) che ho fatto solo il mio dovere, nell'interesse del popolo italiano. Grazie a loro, e grazie a Voi. Adesso la parola passa all'aula del Senato, vediamo se Pd e 5Stelle insisteranno per il processo", dice Salvini in diretta facebook.

