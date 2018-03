Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

14 ottobre 2010 11.29

ZURIGO - Un assicurato su cinque sta valutando se cambiare cassa malattia o addirittura si è già deciso a farlo. Lo rivela un sondaggio realizzato su mandato del sito di confronti internet comparis.ch, che mette in luce come il 10% della popolazione intende affiliarsi a una cassa differente, l'11% è possibilista, un ulteriore 11% è tendenzialmente poco propenso a cambiare e il 68% è sicuro di voler rimanere dove si trova ora.

L'indagine, realizzata in ottobre dall'istituto demoscopico GfK su un campione di 1200 persone in tutta la Svizzera, mette in luce una lieve maggiore propensione al cambiamento in Ticino, dove l'11% ha deciso di "saltare il fosso". I dati nazionali sono praticamente identici a quelli dell'anno scorso.

La motivazione principale alla base del desiderio di trovare una nuova soluzione assicurativa è il risparmio. "È vero che un cambiamento comporta costi amministrativi: ma questi sono di 50-100 franchi, meno di quanto comunemente si crede, e ogni franco investito in questo processo si rivela redditizio grazie ai miglioramenti causati da un rafforzamento della concorrenza", spiega Richard Eisler, direttore di comparis.ch, citato in un comunicato.

