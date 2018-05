Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La Cassa pensioni delle FFS (CP FFS) ha deciso di abbassare progressivamente il tasso di conversione del capitale assicurato dal 5,18% al 4,73%.

Ciò corrisponde a un calo delle rendite dell'8,7%. La misura è dovuta ai tassi di interesse bassi esistenti sui mercati finanziari.

Il primo calo, al 5,08%, sarà effettivo dal 1° marzo 2019. L'aliquota di conversione scenderà poi al 4,96% il 1° gennaio 2020, al 4,85% un anno dopo e al 4,73% nel 2022. Con questa decisione, la CP FFS potrà anche ridurre la ridistribuzione indesiderata che da anni sussiste a carico degli assicurati attivi.

In una nota, la CP FFS spiega che non tutti i dipendenti subiranno i tagli: l'azienda ha infatti garantito che le persone nate prima del 31 gennaio 1961 potranno ricevere almeno la stessa rendita che gli sarebbe spettata con l'aliquota oggi in vigore. Le pensioni attuali inoltre non saranno toccate.

