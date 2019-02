I premi delle casse malattia sono diventati in Svizzera fra le principali cause di ritardi nei pagamenti, secondo la "SonntagsZeitung".

Il domenicale basa le sue affermazioni su dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica e dall'associazione di settore "Schuldenberatung Schweiz", che riunisce i 38 punti regionali di consulenza in caso di debiti.

I costi costantemente crescenti della sanità stanno diventando sempre più un problema, tanto che le persone meno abbienti, ma spesso anche quelle della classe media, diventano ogni anno più povere, secondo quando dichiarato alla "SonntagsZeitung" da Sébastien Mercier, direttore di "Schuldenberatung Schweiz".

Circa il 6,4% della popolazione vive in un'economia domestica che almeno una volta non è riuscita a pagare il premio della cassa malattia entro i termini stabiliti. Per meglio capire la crescita del fenomeno, viene fatto l'esempio del centro di consulenza di Berna: vent'anni fa solo il 17% delle persone avevano problemi per via dell'assicurazione sanitaria, oggi si parla di oltre la metà dei casi.

