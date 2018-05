Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 maggio 2018 10.06 29 maggio 2018 - 10:06

Il tasso di copertura delle casse pensione svizzere si è attestato alla fine del 2017 mediamente al 114% , il livello più alto dalla crisi finanziaria del 2008.

Alla performance hanno largamente contribuito i mercati finanziari, con un apporto di 63 miliardi di franchi, il triplo rispetto ai contributi degli assicurati attivi. Secondo uno studio pubblicato oggi da Swisscanto, assicurati attivi e datori di lavoro, hanno partecipato nella misura di rispettivamente 18,5 e 26,5 miliardi di franchi.

Il rendimento delle casse pensione ha raggiunto in media il 7,6%, oltre il doppio rispetto all'anno precedente. La grande maggioranza degli istituti, ossia più del 90%, hanno messo a segno una performance superiore al 5%. In evidenza in particolare i portafogli dotati di una forte proporzione in azioni e anche quelli di valore superiore ai 500 milioni di franchi.

Swisscanto nota peraltro un forte aumento degli investimenti nell'immobiliare, con una quota del 22,8% a fine dicembre, a fronte del 19,9% registrato nel 2008. Si tratta di una particolarità tutta svizzera, precisa l'amministratore patrimoniale controllato dalla Banca cantonale di Zurigo.

Malgrado la buona situazione generale Swisscanto afferma che gli istituti di previdenza professionale rimangono esposti ai rischi dei mutamenti demografici, che hanno cercato di limitare tagliando le prestazioni.

Il tasso di conversione, utilizzato per il calcolo delle rendite in base al capitale vecchiaia, si è fissato mediamente al 5,9% nel 2018, ciò che rappresenta un calo di quasi un punto rispetto alla crisi finanziaria (6,8% nel 2008). Giù anche il tasso tecnico di riferimento passato nel 2017 al 2,0% dal 3,6% di dieci anni prima. Questo indicatore permette alle casse di determinare i rendimenti sul lungo periodo.

Secondo Swisscanto le fondazioni collettive sono più vulnerabili rispetto alle casse pensione aziendali, visto che spesso gli statuti interni impongono loro tassi di conversione elevati. Lo studio ha preso in esame 535 istituti che rappresentano averi per 680 miliardi di franchi e 4,1 milioni di assicurati, di cui 3,2 milioni attivi e 0,9 milioni pensionati.

