Tra gennaio e marzo le casse pensione hanno in parte cancellato le perdite subite nel 2018 (foto simbolica d'archivio).

L'evoluzione favorevole dei mercati finanziari nel corso dei primi tre mesi dell'anno ha avuto ripercussioni positive sugli averi del Secondo pilastro in Svizzera.

Tra gennaio e marzo le casse pensione hanno in parte cancellato le perdite subite nel 2018, secondo i calcoli della società di consulenza Willis Towers Watson (WTW). Il rendimento degli investimenti non era mai stato così alto negli ultimi nove anni e mezzo, indica in una nota diramata oggi WTW, che pubblica il suo studio Swiss Pension Finance Watch ogni trimestre.

Il tasso di copertura - ossia il rapporto tra il patrimonio delle casse e le rendite da versare - è salito di 1,8 punti percentuali, dal 102,3% del 31 dicembre 2018 al 104,1% del 31 marzo 2019. Un tasso superiore al 100% indica che gli istituti di previdenza sono in grado di mantenere tutti i loro obblighi pensionistici in fatto di versamento delle rendite.

Neuer Inhalt Horizontal Line