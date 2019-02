Secondo lo studio di MoneyPark le casse pensioni avrebbero 630 milioni in più investendo in ipoteche

Intervenendo maggiormente sul mercato ipotecario le casse pensioni elvetiche potrebbero vedere i rendimenti del loro portafoglio salire di 630 milioni di franchi all'anno senza nel contempo aumentare i rischi.

Lo sostiene uno studio di MoneyPark, società zurighese attiva nella consulenza e intermediazione ipotecaria.

Gli istituti di previdenza elvetici investono attualmente solo l'1,3% circa del loro patrimonio in ipoteche, sebbene a livello normativo sarebbe permessa una quota fino al 50%, si legge in un comunicato odierno. Secondo MoneyPark il rating e quindi la qualità dei mutui ipotecari sono paragonabili ai titoli di stato elvetici: con i prestiti ipotecari, tuttavia, si può generare una rendita netta di 1% superiore. Questo non solo nell'attuale contesto di bassi tassi di interesse, bensì anche con tassi significativamente più elevati, e inoltre indipendentemente dallo sviluppo dei mercati finanziari.

Secondo gli specialisti di MoneyPark sarebbe quindi possibile un moderato aumento della quota di ipoteche in portafoglio dall'attuale 1,3% al 7% in sostituzione di obbligazione di prima qualità in scadenza, tenendo conto di possibilità realistiche di riallocazione per quanto riguarda i tempi. Così facendo le casse potrebbero generare un reddito supplementare di circa 630 milioni di franchi all'anno. Per il singolo assicurato la rendita annua potrebbe aumentare sino a 1350 franchi.

Stando a MoneyPark gli istituti hanno riconosciuto il potenziale delle ipoteche, ma sono poco propensi a inserirsi sul mercato perché temono i relativi oneri. Per Stefan Heitmann, CEO e fondatore della società zurighese, questo atteggiamento è però incomprensibile, perché le regole del settore permetterebbero un'esposizione assai maggiore.

