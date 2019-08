Gli svizzeri all'estero sono "i primi e più importanti ambasciatori" degli interessi elvetici nel mondo. Lo ha affermato il consigliere federale Ignazio Cassis nel suo discorso di apertura al 97esimo Congresso degli Svizzeri all'estero in corso a Montreux (VD).

"Dobbiamo portare la nostra 'svizzeritudine' nel mondo con fiducia e rispetto, partecipare attivamente allo sviluppo di questo nuovo mondo globalizzato. Solo in questo modo possiamo rappresentare i nostri interessi: pace, sicurezza, posti di lavoro, prosperità e soprattutto sovranità. ", ha detto il responsabile del Dipartimento federale degli affari esteri.

Il congresso di quest'anno è dedicato al tema "Quale mondo per domani? In quest'ambito Cassis ha illustrato il rapporto "Visione per la politica estera della Svizzera 2028", realizzato da un gruppo di lavoro da lui creato. "Nel testo non troverete termini come 'piccolo stato' o 'piccolo paese'. Al contrario, dal rapporto emerge fiducia e volontà politica". Cassis ha inoltre annunciato che realizzerà un'indagine sui servizi consolari. "Vogliamo anche sapere da voi cosa ne pensate e di cosa avete bisogno", ha detto.

