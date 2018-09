Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 settembre 2018 18.44 26 settembre 2018 - 18:44

Il consigliere federale Ignazio Cassis stila un bilancio positivo della sua prima visita a New York quale ministro degli esteri elvetico.

Ciò sebbene l'annunciato incontro con il collega russo Serghiei Lavrov a margine dell'Assemblea generale dell'Onu non abbia permesso di fare passi avanti nella vicenda di spionaggio che sta incrinando i rapporti fra Svizzera e Russia. In una conferenza stampa tenuta oggi, Cassis ha detto di aver fatto conoscenza con l'Onu e con il personale della Missione svizzera nella metropoli americana e di essersi fatto un'immagine dello stato di crisi in cui versa il multilateralismo.

Per la Svizzera il multilateralismo rimane comunque uno strumento importante, ha detto il consigliere federale, anche se ha ravvisato nella collaborazione internazionale una certa stanchezza e inefficienza. Per questa ragione - ha aggiunto - la Svizzera sostiene gli sforzi di riforma portati avanti dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

Colloqui bilaterali sono avvenuti anche con gli omologhi di Cassis di Algeria, Argentina, Corea del Nord, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. Importante è stato anche l'incontro con rappresentanti dell'Unione europea, in particolare con Federica Mogherini, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri, e con Johannes Hahn, responsabile "per la politica di vicinato e i negoziati per l'allargamento" nella Commissione europea presieduta da Jean-Claude Juncker e suo interlocutore principale a Bruxelles. Cassis ha poi partecipato anche a una conferenza sulla situazione in Siria.

Neuer Inhalt Horizontal Line