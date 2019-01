Cassis fa pubblicità a Glencore nello Zambia, media

Nuovo episodio nella polemica che vede contrapposti membri del Partito socialista (PS), con in testa il presidente Christian Levrat, e il consigliere federale Ignazio Cassis, attualmente in Africa per un viaggio di cinque giorni.

Colpevole stavolta è un tweet di Glencore in cui la società si fa pubblicità utilizzando le parole di elogio pronunciate martedì dal ticinese durante la visita a una - contestata - miniera di rame situata nello Zambia.

Su Twitter Cassis si è detto impressionato dagli sforzi per la modernizzazione dell'impianto di Glencore e per la formazione dei giovani in questo Paese africano. Glencore è accusata da varie ONG e media di inquinare l'ambiente e, per di più, di non pagare tasse nel Paese africano.

Poco dopo aver rilasciato questa dichiarazione, la multinazionale con sede a Zugo ha diffuso un tweet pubblicitario a pagamento in cui ricorda la visita di Cassis e loda il proprio sistema di formazione di studenti e impiegati, come si può leggere sul "Tages-Anzeiger" in edicola oggi.

L'autopromozione di Glencore ha fatto arricciare il naso al consigliere nazionale Carlo Sommargua (PS/GE), dettosi "profondamente scioccato", dal momento che Cassis dovrebbe occuparsi soprattutto delle relazioni politiche, della situazione dei diritti umani e dell'aiuto allo sviluppo, invece di economia.

In un tweet, il presidente del PS, Christian Levrat, non tenero col ministro degli esteri negli ultimi mesi perché giudicato troppo vicino all'UDC, si chiede retoricamente se i responsabili di Cassis agli esteri prima di lui avrebbero fatto la stessa cosa, ossia visitare un'azienda nel mirino delle critiche.

