Incontro oggi a Berna tra il consigliere federale Ignazio Cassis e la ministra degli esteri austriaca Karin Kneissl, il secondo fra i due dopo quello del luglio 2018. Il faccia a faccia è stato l'occasione per ribadire le eccellenti relazioni tra i due Paesi.

Cassis ha ricevuto la sua ospite alla Casa von Wattenwyl, precisa in una nota il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), dapprima in privato e poi alla presenza delle rispettive delegazioni.

A livello bilaterale, i due ministri hanno in particolare parlato dell'accordo firmato dai due Stati sulla polizia aerea, che punta a migliorare la sicurezza delle frontiere. Grazie a tale intesa, i piloti svizzeri sono autorizzati a varcare il confine austriaco in caso di minacce, soprattutto durante il Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR).

Il ticinese ha inoltre informato il capo della diplomazia di Vienna in merito agli ultimi sviluppi della politica europea della Confederazione e all'avvio delle consultazioni sulla bozza di accordo quadro con Bruxelles. L'Austria tra l'altro aveva assunto la presidenza del Consiglio dell'Ue nel secondo semestre del 2018.

Cassis e Kneissl hanno anche passato in rassegna vari dossier d'attualità, per esempio legati alla migrazione, alla riforme del sistema dell'Onu e alla situazione in Medio Oriente. I rapporti tra Svizzera e Austria - conclude il DFAE - sono molto stretti e "abbracciano innumerevoli ambiti". La Confederazione è il quarto partner commerciale della Repubblica guidata dal cancelliere Sebastian Kurz ed è uno dei principali investitori nel Paese.

