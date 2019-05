Il consigliere federale Ignazio Cassis è stato ricevuto oggi in udienza privata da Papa Francesco. Il ministro degli esteri elvetico assisterà lunedì alla cerimonia di giuramento di 22 nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia in Vaticano.

Nella sua visita in Vaticano, Cassis ha anche incontrato l'arcivescovo Paul Gallagher, Segretario per i rapporti con gli Stati, con il quale ha discusso di relazioni bilaterali tra Svizzera e Santa Sede. Nella politica estera dei due Stati, indica un comunicato del Dipartimento degli affari esteri (DFAE), ci sono molti punti in comune, in particolare nell'ambito umanitario, nella promozione della pace e negli sforzi per l'abolizione della pena di morte.

Il responsabile del DFAE ha poi incontrato il cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani nonché vescovo emerito di Basilea. Con lui ha sottolineato "l'importanza dell'ecumene e del dialogo interreligioso in politica estera, in particolare per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti".

