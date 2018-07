Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 luglio 2018 18.53 03 luglio 2018 - 18:53

Il Govern catalano del presidente Quim Torra ha chiesto oggi all'esecutivo spagnolo del premier socialista Pedro Sanchez la liberazione dei 9 dirigenti indipendentisti accusati di 'ribellione' in carcere preventivo da mesi a Madrid.

Sei di questi dirigenti indipendentisti domani saranno trasferiti in centri penitenziari della Catalogna.

"Non devono essere più vicini a casa, devono essere a casa" ha detto la portavoce del Govern Elsa Artadi. Se Madrid "vuole un clima più favorevole" prima del colloquio fra Sanchez e Torra previsto la settimana prossima, ha aggiunto, "sanno che cosa devono fare".

Sei dei nove leader indipendentisti in carcere, considerati 'detenuti politici' da molti in Catalogna, hanno lasciato i centri penitenziari di Madrid e domani entreranno in due carceri vicino a Barcellona e Figueres.

Neuer Inhalt Horizontal Line