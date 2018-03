Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 febbraio 2018 13.18 12 febbraio 2018 - 13:18

Il vicepresidente catalano deposto Otiol Junqueras, in carcere a Madrid, ha lanciato oggi l'ipotesi di una candidatura alternativa della segretaria e numero 2 del suo partito (Erc)m Marta Rovira, alla presidenza della Catalogna.

L'elezione del nuovo presidente è bloccata dalle divisioni fra indipendentisti. Rovira "è un gigante in cui abbiano fiducia", ha detto Junqueras, che ha anche espresso dubbi sulla rielezione di Carles Puigdemont in esilio in Belgio perchè "lo stato spagnolo non permetterà mai una presidenza effettiva da Bruxelles".

Neuer Inhalt Horizontal Line