Questo contenuto è stato pubblicato il 20 febbraio 2018 14.27 20 febbraio 2018 - 14:27

La leader del partito della sinistra indipendentista catalana Cup, Anna Gabriel, attualmente a Ginevra, sceglie l'esilio in Svizzera.

Non si presenterà domani davanti al giudice spagnolo Pablo Llarena che l'accusa di presunta "ribellione".

Lo ha annunciato in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano romando Le Temps, e ripresa dalla stampa catalana. "Nel mio Paese non avrei un processo giusto", afferma, "sono perseguitata per la mia attività politica e la stampa governativa mi ha già dichiarata colpevole". Non devo andare davanti al giudice, ha aggiunto, devo restare qui per denunciare.

Llarena potrebbe emettere domani un mandato d'arresto nei suoi confronti. Anna Gabriel Rischia fino a 30 anni di prigione per aver partecipato all'organizzazione del referendum sull'indipendenza in Catalogna.

Secondo l'avvocato della Gabriel, Olivier Peter, il rischio che la Spagna inoltri una richiesta di estradizione alla Svizzera è tuttavia minimo. Madrid ha già ritirato la sua domanda di estradizione concernente Puigdemont, attualmente in Belgio.

