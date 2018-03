Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 marzo 2018 11.10 01 marzo 2018 - 11:10

Il parlamento catalano si riunisce oggi per la prima sessione di lavoro dalle elezioni del 21 dicembre dopo un mese di paralisi istituzionale sull'elezione del nuovo presidente della Generalità.

L'inizio della riunione, prevista per le 10, è stato ritardato per i ricorsi presentati alla presidenza dall'opposizione unionista contro documenti che la maggioranza indipendentista vuole fare votare in particolare per confermare la 'legittimità' di Carles Puigdemont e sul referendum del 1 ottobre.

