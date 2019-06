L'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, e il suo ex ministro Toni Comin, autoesiliatisi in Belgio, dovranno tornare a Madrid e giurare al parlamento spagnolo per insediarsi all'Europarlamento, dove sono stati eletti il 26 maggio.

Lo ha stabilito la Commissione elettorale spagnola in base alla legge, riferiscono i media spagnoli.

Il giuramento è previsto lunedì a mezzogiorno, ma i due leader indipendentisti rischiano il carcere se dovessero rientrare in Spagna dove sono ricercati per i fatti del 2017.

Se non si presenteranno, ha chiarito la Commissione, i loro seggi al parlamento di Bruxelles saranno considerati vacanti.

Con loro è stato eletto alle Europee anche l'ex vicepresidente catalano, Oriol Junqueras, in carcere a Madrid e in attesa della sentenza nel processo, nel quale rischia 25 anni di carcere, sempre per il tentativo di secessione.

