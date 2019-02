L'ex primo ministro spagnolo Mariano Rajoy oggi in aula a Madrid.

Dispiegare 6'000 agenti in Catalogna dopo il referendum per la secessione fu una "buona decisione". Lo ha detto l'ex premier spagnolo Mariano Rajoy, testimoniando al processo contro i leader indipendentisti a Madrid.

Lo riferisce "El País", mentre secondo "La Vanguardia", Rajoy ha affermato che in quei giorni era "preoccupato per il crescente clima violento in Catalogna".

Per il politico spagnolo "non c'era assolutamente nulla di cui parlare" con chi a suo dire attentava alla Costituzione e alla sovranità nazionale. "Se vuoi tenere un referendum - ha affermato Rajoy - devi andare alle Cortes Generales e dopo devono votare tutti gli spagnoli, è il popolo spagnolo che decide cos'è la Spagna".

Neuer Inhalt Horizontal Line