La Catena della Solidarietà lancerà dal 12 al 19 settembre la sua 250esima raccolta di donazioni in favore delle persone indigenti.

La colletta, che segna i 73 anni di esistenza e oltre 1,8 miliardi di franchi di donazioni, permetterà di aiutare le donne nelle crisi dimenticate.

Essere una donna in un campo in Somalia, in un quartiere controllato da gang in Salvador o sotto i bombardamenti in Yemen, significa rischiare di essere dimenticate due volte, ha comunicato oggi la Catena della Solidarietà.

Le donne sono spesso le prime a subire le conseguenze devastanti delle crisi, mentre si fanno carico di compiti pesanti per garantire la coesione e le esigenze della famiglia.

Senza contare che restano spesso esposte a molestie sessuali, stupri, tratta degli esseri umani e alla violenza domestica. La 250esima raccolta mira a garantire sufficienti mezzi per la loro sussistenza e per creare strutture per la formazione o lottare per i diritti delle donne.

Questa volta la Catena della Solidarietà si concentrerà pertanto su crisi dimenticate e poco coperte dai media, in settori in cui le ong realizzano progetti umanitari efficaci e spesso ignorati dall'opinione pubblica. Non verrà dimenticata nemmeno la Svizzera, dove verranno aiutate le donne in difficoltà.

Con questa raccolta, l'organizzazione guarda anche al futuro, puntando sempre più sui canali digitali per la raccolta di fondi. Un "Social Media Kit" sarà messo a disposizione di volontari, studenti, influencer e appassionati del digitale per promuovere la campagna attraverso i social media.

La Catena della Solidarietà è nata nel 1946. In totale ha finora sostenuto circa 4000 progetti di ong partner in Svizzera e all'estero. Raccolte record sono avvenute nel dicembre 2004 con 227 milioni di franchi per lo tsunami in Asia, nell'ottobre 2000 con 74 milioni di franchi dopo il maltempo in Vallese e Ticino e nel gennaio 2010 con 66,7 milioni di franchi per il terremoto ad Haiti.

