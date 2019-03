La Catena della solidarietà organizza giovedì 28 marzo una giornata nazionale di raccolta fondi a favore delle vittime dei conflitti in Yemen.

Lo ha ricordato oggi l'associazione, precisando che il denaro verrà devoluto a organizzazioni umanitarie partner che aiutano la popolazione civile locale.

A quest'ultima verranno fornite soprattutto cure mediche e cibo, con un'attenzione particolare agli 1,8 milioni di bambini malnutriti, indica in una nota odierna la Catena della solidarietà, che organizza la giornata in collaborazione con SSR e con l'appoggio di alcune radio private e altri media. I collegamenti radio e tv inizieranno alle 6 fino alle 23 e in diretta interverranno numerose personalità.

Le donazioni possono essere effettuate online all'indirizzo www.catena-della-solidarieta.ch o sul conto corrente postale 10-15000-6 (menzione "Yemen"). Durante il giorno di raccolta la popolazione può anche chiamare il consueto numero di solidarietà: 0800 87 07 07.

