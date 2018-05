Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La Catena della Solidarietà ha raccolto ieri promesse di versamenti per oltre 3 milioni di franchi in occasione della colletta nazionale a favore dei profughi rohingya in Bangladesh, organizzata in collaborazione con la SSR.

Il presidente della Confederazione Alain Berset, che aveva visitato la regione in febbraio e aveva lanciato un appello alla solidarietà, ha risposto personalmente nel tardo pomeriggio ad alcune chiamate di donatori dalla centrale telefonica installata a Zurigo negli studi della televisione svizzerotedesca SRF.

Quasi 480 volontari si sono dati il cambio a Coira, Ginevra, Lugano e Zurigo dalle 6.00 del mattino a mezzanotte per raccogliere le promesse di doni.

I fondi raccolti permetteranno di finanziare i progetti più urgenti di otto organizzazioni presenti in loco: Caritas Svizzera, Aiuto della chiese evangeliche della svizzera, Helvetas, Medair, Fondazione Hirondelle, Save the Children, Croce rossa svizzera e Terre des Hommes.

La scorsa estate 780’000 rohingya sono stati costretti a fuggire dal Myanmar (Birmania) verso il Bangladesh. Nel campo profughi più grande del mondo, i rifugiati vivono in condizioni molto precarie. Le organizzazioni umanitarie partner sono impegnate sul posto per garantire l'accesso all'acqua potabile e all'assistenza medica, costruire latrine, creare luoghi sicuri per i bambine e distribuire materiale di costruzione.

Monsoni e cicloni mettono nuovamente a rischio le condizioni di vita dei profughi nel campo. Le piogge torrenziali trasformano il terreno in fango, facendo franare le case già precarie, le latrine verranno inondate e sradicate, causando così la fuoriuscita degli escrementi e la rapida propagazione di malattie ed epidemie nel campo profughi, spiega la Catena della Solidarietà. Per questo le associazioni umanitarie hanno bisogno di nuovi aiuti.

Le donazioni possono essere effettuate online all'indirizzo https://www.catena-della-solidarieta.ch/il-vostro-sostegno/come-donare/ o sul conto corrente postale 10-15000-6 (menzione "Rohingya"). Le cedole di versamento sono anche disponibili in tutti gli uffici postali.

