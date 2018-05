Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 maggio 2018 14.37 27 maggio 2018 - 14:37

Il candidato del PLR Samuele Cavadini è il nuovo sindaco di Mendrisio. Il consigliere nazionale Marco Romano (PPD) è stato battuto con 3'965 voti (61%) contro 2'543. La partecipazione si è attestata al 64,35%.

"Dietro ogni sconfitta c’è una lezione e si trovano nuove opportunità...grazie a chi ha creduto in me e super grazie a chi ha lottato per me...domani si riparte a Berna. Complimenti Samuele!", ha scritto Romano sul suo profilo Facebook.

Cavadini è riuscito in un'impresa definibile storica, avendo la meglio in una città roccaforte del PPD dal 1973.

