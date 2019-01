CDF: sorveglianza comunicazioni, programma più caro del previsto

La nuova legge in materia permette alle autorità giudiziarie di introdurre clandestinamente dei trojan nei computer per ascoltare, per esempio, conversazioni su Skype (foto simbolica d'archivio).

L'acquisto da parte della Confederazione del programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni "GovWare", un cosiddetto cavallo di Troia informatico, costerà più del previsto.

È quanto emerge da un'analisi condotta dal Controllo federale delle finanze (CDF). In un rapporto pubblicato oggi, quest'ultimo sostiene che sono da prevedere spese maggiori o minori performance.

Il software dovrebbe consentire di rimanere al passo con l'evoluzione tecnologica e con la nuova legge in materia. Quest'ultima permette infatti alle autorità giudiziarie di introdurre clandestinamente dei trojan nei computer per ascoltare per esempio conversazioni su Skype. Ciò è ammesso unicamente nell'ambito di un procedimento penale e solo in caso di reati gravi.

I programmi informatici necessari a tale scopo sono costosi, sottolinea il CDF. Già la scorsa primavera è risultato evidente che l'acquisto di GovWare sarebbe costato più di quanto preventivato (111,7 milioni entro il 2021) e non vi sarebbero stati fondi sufficienti per la sua attuazione nella maniera prevista.

Secondo il CDF, i costi operativi del monitoraggio delle telecomunicazioni possono essere stimati solo approssimativamente. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) prevede un aumento delle spese di gestione del servizio di sorveglianza da 10 milioni di franchi a circa 30 milioni di franchi. La questione del finanziamento di questi fondi aggiuntivi non è però stata ancora risolta.

