Questo contenuto è stato pubblicato il 12 novembre 2009 10.01 12 novembre 2009 - 10:01

MOSCA - L'aeroporto di Grozny, capitale della Cecenia, ha ottenuto l'autorizzazione a effettuare collegamenti internazionali, e il primo volo civile verso l'estero sarà effettuato il 16 novembre prossimo.

Come riferisce la Itar-Tass, a inaugurare l'attività internazionale dell'aeroporto denominato 'Grozny' sarà uno Yak-42 della compagnia 'Grozny-Avia' diretto a Gedda, in Arabia Saudita, dove condurrà un gruppo di pellegrini diretti alla Mecca.

Il vicedirettore generale della compagnia aerea, Vladimir Burak, ha detto che per ora sono in programma voli verso la Turchia, la Siria e l'Arabia Saudita con una cadenza di due volte a settimana, mentre verso il Kazakhstan due volte al mese. In prospettiva si prevedono collegamenti anche con Cina e Ucraina.

