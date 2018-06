Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 giugno 2018 11.15 01 giugno 2018 - 11:15

Non più sacchi di soldi, ma sacchi di rifiuti. Il più noto rapinatore di banche della Svizzera, Hugo Portmann, ha già un lavoro in vista per quando sarà rilasciato di prigione a metà luglio, dopo quasi 35 anni passati dietro le sbarre.

Farà il netturbino per la Città di Zurigo, svuotando container in un camion per l'immondizia. L'ex legionario oggi 58enne - autore a partire dagli anni '80 di diverse rapine a banche e protagonista nel 1992 di una rocambolesca fuga dalla "Stampa" di Lugano - potrà lasciare il carcere il prossimo 16 luglio, dopo che lo scorso 4 aprile il Tribunale distrettuale di Horgen (ZH) ha approvato la sua richiesta di liberazione condizionale, non ritenendo più giustificata la misura dell'internamento.

Per il suo nuovo lavoro Portmann deve ringraziare il municipale del PLR Filippo Leutenegger, sulla cui scrivania è approdata la sua candidatura di lavoro. Un portavoce del dicastero opere pubbliche, diretto da Leutenegger fino a ieri (con il recente rimpasto municipale è stato trasferito contro la sua volontà al dicastero scuola e sport) ha confermato l'informazione, lanciata oggi in prima pagina dal "Blick".

Neuer Inhalt Horizontal Line