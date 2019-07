Risultati in crescita nel primo semestre 2019 per Cembra Money Bank.

Risultati in crescita nel primo semestre 2019 per Cembra Money Bank, che intende ora rivolgersi anche alle piccole imprese.

L'utile netto della banca zurighese, specialista del credito al consumo, è salito dell'1% a 78,6 milioni di franchi, gli introiti netti del 5% a 222,6 milioni, mentre i crediti alla clientela hanno raggiunto i 5,02 milioni di franchi (+4%).

"La buona dinamica nel finanziamento automobilistico (leasing, ndr) e la crescita continua nelle carte di credito hanno contribuito" a questi risultati soddisfacenti, scrive Cembra in una nota diramata oggi.

Per l'esercizio 2019, la banca conferma un ventaglio d'utile per azione tra i 5,20 e i 5,50 franchi, includendo l'acquisizione di Cashgate - società zurighese con 90'000 clienti presente nella Svizzera tedesca e in Romandia, ma senza filiali in Ticino - annunciata lo scorso primo luglio. Cembra prevede un dividendo uguale a quello dell'anno scorso, ossia 3,75 franchi per azione.

