Nella centrale nucleare di Gösgen (SO) sono stati utilizzati complessivamente 101 convertitori di pressione la cui idoneità non era stata testata in caso di incidente.

Il gestore dell'impianto se ne è accorto in maggio, nel corso della revisione annuale, ed ha provveduto all'immediata sostituzione di queste componenti.

Quanto accaduto ha una certa rilevanza per quanto concerne la sicurezza nucleare, scrive l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in un rapporto pubblicato oggi.

L'autorità di vigilanza nucleare ha contrassegnato quanto accaduto, caso finora mantenuto "sconosciuto", con il livello 1 ("anomalia") in base alla scala internazionale Ines. Secondo l'IFSN, la valutazione delle probabilità di danni al nucleo della centrale è sensibilmente aumentata.

L'errore è stato rilevato solo in seguito a un rapporto proveniente da centrali nucleari estere, indica l'IFSN. I convertitori testati per la loro idoneità in condizioni di incidente e quelli non testati recavano la stessa denominazione di tipo del produttore e non vi erano differenze otticamente significative.

Neuer Inhalt Horizontal Line