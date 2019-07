La centrale nucleare argoviese di Beznau non potrà scaricare questa estate la sua acqua di raffreddamento nell'Aare se la temperatura del fiume dovesse superare i 25 gradi o rischiasse di farlo.

In tale caso la sua produzione di energia dovrà essere ridotta o addirittura azzerata, scrive in una nota diramata oggi l'Ufficio federale dell'energia (UFE). Il gestore Aspo critica la decisione.

Nell'estate del 2018, particolarmente calda, la temperatura dell'Aare presso la centrale di Beznau aveva superato i 25 gradi per diversi giorni, a volte in modo significativo, rammenta l'UFE. La regolamentazione transitoria per l'estate 2019, disposta il 4 luglio, dovrà permettere di evitare il ripetersi di situazioni del genere.

Di conseguenza, eventuali ricorsi contro tale decisione sono privati dell'effetto sospensivo, afferma l'ufficio federale, che ha aperto una procedura per l'eventuale adeguamento o per un nuovo rilascio dell'autorizzazione riguardo all'immissione di acqua di raffreddamento di Beznau, situata nel comune argoviese di Döttingen.

Il gruppo energetico Axpo, che gestisce la centrale, ha subito reagito criticando in una nota la decisione dell'UFE. A suo avviso, l'imposta limitazione d'esercizio "è chiaramente eccessiva e non è proporzionata". Axpo ritiene che non ci sia urgenza per simili misure. Ancora non ha deciso se contestarla con un ricorso: intende prima valutare la disposizione nei dettagli, scrive nel comunicato.

