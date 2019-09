L'importo stanziato per smantellare la centrale atomica di Mühleberg (BE) e per lo stoccaggio delle scorie è sufficiente. Lo ha detto la direttrice generale del gruppo energetico bernese BKW Suzanne Thoma in un'intervista pubblicata oggi da vari media romandi.

E tre mesi dopo lo spegnimento, che avverrà il prossimo 12 dicembre alle ore 12.30, nell'aerea rimarrà solo un millesimo delle radiazioni normalmente misurate, ha sottolineato la CEO nelle diciarazioni a Arcinfo, La Liberté, le Nouvelliste, le Journal du Jura e le Quotidien Jurassien.

L'impianto, situato una dozzina di chilometri ad ovest di Berna, è entrato in servizio nel 1972 ed è attualmente una delle centrali atomiche attive più vecchie al mondo. Il suo disarmo dovrebbe durare una quindicina d'anni per un costo di 927 milioni di franchi, a cui vanno aggiunti 1,4 miliardi per lo smaltimento delle scorie radioattive.

Saranno principalmente gli stessi dipendenti della BKW che lavoreranno per spegnere la centrale. I due generatori e le due turbine saranno invece smontati dalla Hebetec Engineering di Hindelbank (BE) e dalla tedesca Uniper Anlagenservice di Gelsenkirchen. Suzanne Thoma assicura che non ci saranno licenziamenti. "Dopo il 20 dicembre, i dipendenti saranno assegnati ai lavori di smantellamento e il loro numero diminuirà di anno in anno a mano a mano che andranno in pensione.

L'azienda aveva deciso nel 2013 di chiudere l'impianto perché l'ammodernamento non era più ritenuto conveniente. La decisione, in assenza di ricorsi, è entrata in vigore dal settembre 2018, dopo il nullaosta del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Spegnendo la centrale elettrica di Mühleberg, che fornisce il 25% della produzione di BKW, l'azienda dovrà rivedere il proprio approvvigionamento energetico. BKW non è tenuta a compensare questa quota ma intende investire in energia eolica all'estero. La parte elettricità prodotta all'estero supererà quindi il 50% del totale, ha spiegato la direttrice generale.

Tre mesi dopo la disattivazione dell'impianto bernese le radiazioni sul sito saranno solo un millesimo di quelle attuali. Poi seguirà una seconda diminuzione più modesta e progressiva. Le barre di combustibile all'uranio, introdotte nell'agosto 2018, sono la principale fonte di radiazioni, ha spiegato Thoma. Saranno tolte tra cinque anni. "Allora misureremo solo un milionesimo di quello che abbiamo oggi".

