La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha depositato ufficialmente i piani per la realizzazione del Centro federale d'asilo Pasture ubicato nel territorio dei Comuni di Balerna e Novazzano.

Stando al Foglio federale pubblicato oggi, la popolazione interessata ha la possibilità di presentare suggerimenti scritti ai due Comuni. La documentazione relativa alla domanda, specifica il Foglio federale, può essere consultata da oggi fino al 5 di marzo prossimo.

In una presa di posizione, la SEM ricorda di aver inviato la documentazione anche al Comune di Chiasso. Nei piani della SEM, l'alloggio definitivo in zona Pasture dovrebbe entrare in funzione nel corso del 2023. La struttura della Confederazione metterà a disposizione 350 posti d'accoglienza per richiedenti asilo in Ticino.

Fino all'apertura dell'alloggio definitivo, la SEM gestisce un alloggio transitorio con 220 posti letto sull'area di Pasture e altri 130 posti letto nello stabile in via Motta a Chiasso. Ad inizio marzo 2020, la SEM inaugurerà la struttura transitoria in zona Pasture.

Con l'apertura dell'alloggio provvisorio saranno chiusi i rifugi della protezione civile di Biasca e Stabio, precisa la nota. Con la messa in funzione della struttura definitiva, l'alloggio temporaneo verrà dismesso e lo stabile sarà riconvertito in struttura amministrativa per il disbrigo delle procedure d'asilo.

