Questo contenuto è stato pubblicato il 9 dicembre 2009 9.51 09 dicembre 2009 - 09:51

GINEVRA - Collisioni di particelle alle energie più alte mai raggiunte al mondo sono state ottenute nel superacceleratore Large Hadron Collider (LHC) del CERN di Ginevra. Si tratta del terzo record raggiunto dalla gigantesca macchina nell'arco di poche settimane e ciò che è avvenuto segna il primo passo in un mondo finora completamente sconosciuto.

A quanto si apprende, le collisioni sono avvenuta nella tarda serata di ieri all'energia record di 1.180 miliardi di elettronvolt (1,18 TeV) per fascio, per un totale di 2,36 TeV.

