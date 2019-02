Il Consiglio federale raccomanda al parlamento di respingere l'iniziativa popolare "Per una Svizzera senza pesticidi sintetici".

Il Consiglio federale propone al parlamento di respingere l'iniziativa popolare "Per una Svizzera senza pesticidi sintetici". Nonostante i buoni propositi del testo, l'esecutivo ha affermato oggi che la Confederazione fa già abbastanza.

Non ci sarà neanche un controprogetto. L'iniziativa chiede di vietare l'uso di pesticidi sintetici nel settore primario, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella cura del suolo e del paesaggio. Da vietare sarebbe anche l'importazione di derrate alimentari contenenti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali sostanze.

Secondo l'esecutivo, un'accettazione dell'iniziativa avrebbe gravi ripercussioni sull'agricoltura, sull'industria alimentare e sulla sicurezza alimentare. Verrebbero infatti a mancare efficaci misure per proteggere le colture e i raccolti. Senza i biocidi sintetici sarebbe tra l'altro più difficoltoso rispettare le norme igieniche delle stalle e garantire la sicurezza delle derrate alimentari. I costi di produzione aumenterebbero e di conseguenza si assisterebbe a un rincaro dei prodotti, con relativo aumento del turismo degli acquisti. Un divieto generale d'importazione per i prodotti ottenuti con pesticidi sintetici non sarebbe poi compatibile con il diritto dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e nemmeno con gli impegni assunti nel quadro di accordi di libero scambio.

