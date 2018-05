Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 maggio 2018 10.35 23 maggio 2018 - 10:35

Il Consiglio federale ha stanziato oggi dieci milioni di franchi per scambi più veloci e marciapiedi più lunghi alla stazione ferroviaria di Mendrisio (foto d'archivio).

Dieci milioni di franchi per scambi più veloci e marciapiedi più lunghi alla stazione ferroviaria di Mendrisio. Li ha stanziati oggi il Consiglio federale approvando la nona convenzione di attuazione tra la Confederazione e le FFS.

Con questo intervento il traffico regionale non sarà penalizzato dall'intensificazione del servizio a lunga distanza.

La convenzione prevede pure altri 10 milioni per una comunicazione semplice rapida ad Aarau, necessaria per la quadruplicazione dei binari fino a Olten (SO), indica una nota governativa odierna.

Le due misure decise oggi rientrano nel programma "Sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria" (FIF). Tale programma, da attuarsi entro il 2025, è il proseguimento del progetto Ferrovia 2000. Finora sono state concluse convenzioni per un valore complessivo di circa 3,7 miliardi di franchi.

L'Ufficio federale dei trasporti calcola che nell'ambito del FIF, per il quale il Parlamento ha approvato nel 2008 lo stanziamento di 5,4 miliardi più il rincaro, saranno ancora adottati provvedimenti per 1,5 miliardi.

