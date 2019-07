Il servizio segreto svizzero SIC potrà contare su circa 100 persone in più entro cinque anni: il Consiglio federale ha avallato nella seduta di ieri una proposta in tal senso della ministra della difesa Viola Amherd.

La notizia, che non è stata annunciata ufficialmente dal governo, è riportata oggi dalla "Neue Zürcher Zeitung (NZZ)" ed è stata confermata a Keystone-ATS da un portavoce Dipartimento federale della difesa (DDPS).

Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) conta attualmente un effettivo di un po' più di 300 posti. L'aumento previsto di un terzo dovrebbe essere spalmato su cinque anni, ha pure confermato il portavoce.

Il rafforzamento è previsto innanzitutto nei settori chiave della raccolta di informazioni, dell'antiterrorismo e della lotta all'estremismo violento.

Il Consiglio federale ha pure autorizzato un aumento dei contributi ai Cantoni affinché possano rimpolpare effettivi locali dei servizi di intelligence: in tutto 2,6 milioni di franchi, che dovrebbero permettere di creare 26 posti supplementari nelle polizie cantonali. Si aggiungono tre milioni di franchi per rafforzare l'attuale sorveglianza per conto del SIC in tre cantoni.

