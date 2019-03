Come già annunciato nel dicembre 2017, il Consiglio federale intende opporre un controprogetto a livello di legge all'iniziativa popolare "Sì al divieto di dissimulare il proprio viso", testo che raccomanda di respingere.

Concretamente, spiega una nota odierna del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), in futuro si dovrà mostrare il viso se necessario ai fini di identificazione come avviene nei settori del trasporto delle persone. Chi non vi dà seguito, verrebbe punito con una multa. La proposta governativa è stata accolta perlopiù con favore in consultazione, sottolinea il DFGP. In merito all'iniziativa, l'esecutivo ha ribadito il suo "no" per motivi di federalismo: per tradizione in Svizzera spetta ai Cantoni disciplinare la fruizione dello spazio pubblico. Questi ultimi devono restare liberi anche in futuro di decidere se introdurre o meno un divieto di dissimulare il viso, come è stata fatto per esempio nel Ticino con la legge antiburqa. Nel caso in cui l'iniziativa venisse accolta, le soluzioni differenziate a livello cantonale non sarebbero più possibili. In particolare, i singoli Cantoni non potrebbero più nemmeno stabilire liberamente come procedere con le turiste da Paesi arabi che tengono il volto celato.

Consapevole del fatto che la dissimulazione del viso, ad esempio mediante un burqa o un niqab, può in singoli casi essere problematica, il Consiglio federale propende per una risposta mirata che prevede l'obbligo di mostrare il viso se necessario ai fini dell'identificazione come avviene ad esempio nei settori della migrazione, delle dogane, delle assicurazioni sociali e del trasporto delle persone. Stabilendo regole chiare a livello nazionale, si dovrebbero così evitare tensioni e garantire che le autorità possano adempiere i propri compiti.

