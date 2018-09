Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Dal primo gennaio 2019, l'accesso ai medicamenti sarà semplificato migliorando al contempo le condizioni quadro per la ricerca biomedica e l'industria.

Il Consiglio federale ha adottato oggi numerose disposizioni nell'ambito della revisione della legge sugli agenti terapeutici.

Tra le altre principali novità, il Governo intende ampliare l'offerta di farmaci pediatrici, introdurre un nuovo disciplinamento per l'automedicazione e rafforzare la sorveglianza del mercato.

Con le nuove norme, da un lato droghieri e farmacisti saranno autorizzati a dispensare più facilmente alcuni medicamenti senza prescrizione medica, ma previa consulenza specialistica. Dall'altro, i farmacisti potranno dispensare alcuni medicinali finora disponibili soltanto su prescrizione medica, come taluni antistaminici contro la rinite allergica stagionale (raffreddore da fieno).

Vengono inoltre semplificate le procedure di omologazione per una serie di medicamenti. Ciò vale in particolare per i prodotti già omologati in Paesi con procedure simili a quelle svizzere o per i preparati della medicina complementare e fitoterapeutici.

Infine, per incoraggiare lo sviluppo di farmaci pediatrici, d'ora in poi i fabbricanti beneficeranno di una maggiore protezione dalle imitazioni per dieci anni.

Migliorare sorveglianza e trasparenza

La sicurezza dei farmaci sarà favorita adeguando le basi legali per la sorveglianza del mercato agli sviluppi internazionali. L'introduzione di un piano di farmacovigilanza dovrà far emergere il più rapidamente possibile gli effetti indesiderati non ancora noti al momento dell'omologazione.

Il Parlamento e il Consiglio federale intendono poi creare maggiore trasparenza in numerosi settori: Swissmedic, l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, sarà incaricato di pubblicare maggiori informazioni sia sui medicamenti sottoposti a valutazione sia sui fabbricanti. Pubblicherà, per esempio, rapporti di valutazione che spiegano le sue decisioni sulle omologazioni di farmaci per uso umano contenenti nuove sostanze.

Il Consiglio federale ha invece deciso di posticipare l'entrata in vigore di altre disposizioni della legge sugli agenti terapeutici riveduta, che riguardano per esempio le pratiche in materia di vantaggi pecuniari. Visto che tali misure misure richiedono importanti adeguamenti delle ordinanze, la loro entrata in vigore è prevista solo per il 2020.

