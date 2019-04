Una nuova figura professionale più dinamica e un nuovo nome: sono questi i punti principali della riorganizzazione dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD), che in futuro si chiamerà Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC).

Il Consiglio federale ha gettato oggi le basi per lo sviluppo dell'organismo. "I cambiamenti nella società si riconoscono immediatamente ai confini, che si parli di immigrazione o semplicemente di problemi legati al traffico, fino al commercio di farmaci illegali", ha dichiarato il consigliere federale Ueli Maurer ai media a Berna. "Proprio per questo il settore doganale deve adeguarsi ai tempi che cambiano", ha aggiunto.

Al centro del nuovo orientamento vi è un profilo professionale uniforme che sostituirà quelli attuali di guardia di confine (controllo di persone) e specialista doganale (controllo di merci). Tutti i collaboratori verranno formati per eseguire controlli globali di merci, persone e mezzi di trasporto e si specializzeranno in uno di questi tre ambiti. L'addestramento di base sarà uguale per tutti, in modo da permettere una maggiore flessibilità.

