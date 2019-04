L'età ordinaria di pensionamento deve essere applicata a tutti i dipendenti dell'amministrazione federale, anche ai militari di professione e alle guardie di confine.

Per rendere effettiva questa intenzione, espressa l'autunno scorso, il Consiglio federale ha approvato oggi una serie di adeguamenti giuridici. Finora militari di professione e doganieri hanno beneficiato del pensionamento anticipato, ricevendo una rendita transitoria integralmente finanziata dal datore di lavoro, ricorda l'esecutivo in una nota.

D'ora in avanti anche a loro sarà applicata l'età ordinaria di pensionamento, 64 o 65 anni. Affinché abbiano comunque la possibilità di andare volontariamente in pensione in anticipo, il datore di lavoro continuerà a versare contributi supplementari di risparmio a favore della previdenza professionale e si assumerà parte del finanziamento della rendita transitoria.

