Nella primavera del 2018 la Confederazione e i Cantoni hanno concordato un'agenda comune al fine di integrare più rapidamente nel mondo del lavoro rifugiati e persone ammesse provvisoriamente.

Oggi il Consiglio federale ha approvato l'attuazione di questa Agenda Integrazione Svizzera. L'entrata in vigore è prevista per il prossimo primo maggio, si legge in un comunicato governativo odierno.

Circa il 70% di rifugiati e persone ammesse provvisoriamente in età lavorativa ha potenzialmente le capacità per integrarsi durevolmente nel mercato del lavoro e provvedere quindi ai bisogni loro e della loro famiglia, riducendo in tal modo la loro dipendenza dall'aiuto sociale, sottolinea l'esecutivo. Serve però un maggiore sforzo per favorire l'integrazione. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di aumentare la somma forfetaria per persona destinata ai Cantoni dagli attuali 6000 a 18'000 franchi. Questa cifra può essere ad esempio utilizzata per promuovere le conoscenze linguistiche degli interessati.

