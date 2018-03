Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 novembre 2011 11.48 23 novembre 2011 - 11:48

Il Consiglio federale ha approvato oggi l'esito dei negoziati salariali dello scorso 11 novembre tra personale della Confederazione e Dipartimento federale delle finanze (DFF). L'anno prossimo la paga dei dipendenti aumenterà dell'1,2%: 0,8 punti percentuali corrispondono a una progressione reale, il resto a una compensazione del rincaro.

Gli 0,4 punti percentuali compensano integralmente il rincaro sulla base del dato medio annuo, indica un comunicato del governo. Per l'adozione definitiva delle "misure salariali per il 2012" manca ora solo l'approvazione del preventivo della Confederazione da parte delle Camere nella sessione di dicembre.

L'accordo concluso in novembre tra la Comunità negoziale del personale della Confederazione (CNPC) e la ministra delle finanze Eveline Widmer-Schlumpf era stato definito una "buona intesa" dalla CNPC. Quest'ultima tuttavia aveva deplorato di non essere riuscita a ottenere una compensazione del rincaro sulle rendite del secondo pilastro, rivendicata sotto forma di allocazione unica di 1000 franchi.

Con una rendita mensile media di poco più di 3000 franchi, la perdita del potere di acquisto in assenza di adeguamenti non è più sopportabile, aveva affermato la CNPC, precisando però di disporre di garanzie in favore di negoziati sul tema.

La CNPC all'inizio dei negoziati con il DFF aveva chiesto aumenti salariali del 2% e la fine delle soppressioni di posti di lavoro nell'Amministrazione.

