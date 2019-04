Nonostante le perdite registrate dalle assicurazioni sociali, il consuntivo consolidato della Confederazione per il 2018 termina con un risultato positivo. Approvato dal Consiglio federale durante la seduta odierna, presenta un'eccedenza di 5,7 miliardi.

Ciò corrisponde a un ribasso di 3,1 miliardi rispetto al 2017, fa sapere il governo tramite un comunicato, riconducibile appunto in particolar modo al buco di 1,3 miliardi a carico delle assicurazioni sociali. Un anno fa questo settore aveva invece archiviato l'esercizio con un utile di 2,6 miliardi.

Il segmento Amministrazione federale ha per contro chiuso il 2018 con un'eccedenza di 4,5 miliardi, pari a una progressione di un miliardo rispetto al 2017. Tale incremento è da ricondurre essenzialmente a un gettito fiscale più elevato (+1,9 miliardi). Soprattutto i ricavi dell'imposta preventiva mettono a segno un notevole aumento (+1,5 miliardi). Le imprese della Confederazione hanno dal canto loro registrato un risultato annuo di 2,5 miliardi, leggermente in calo in confronto ai 2,6 di dodici mesi prima. A gravare sul totale è in questo caso la diminuzione dei ricavi da servizi finanziari (PostFinance).

