In un prossimo futuro, ricercatori e artisti stranieri che aspirano a una borsa di studio d'eccellenza concessa dalla Confederazione potranno sbrigare le formalità del caso online.

È quanto ha deciso oggi il Consiglio federale mediante una modifica della pertinente ordinanza che entrerà in vigore a inizio 2020. I primi test pilota sono previsti per l'anno scolastico 2020/2021; il sistema sarà pienamente operativo dal 2022.

Stando a una nota odierna del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) sta ampliando con nuove funzionalità il proprio software di gestione delle borse d'eccellenza della Confederazione affinché sia possibile per le persone interessate iscriversi online. La digitalizzazione riguarda anche la valutazione e il disbrigo delle pratiche.

La Confederazione assegna ogni anno circa 200 nuove borse di studio a ricercatori e artisti stranieri in Svizzera. L'offerta è accessibile a giovani talenti di oltre 180 Paesi. Le borse d'eccellenza sono rese note e messe a concorso dalla SEFRI in collaborazione con la rete delle rappresentanze svizzere all'estero e la rete swissnex.

Circa mille ricercatori in erba concorrono ogni anno per aggiudicarsi una di queste borse nell'ambito di una procedura di concorso. La selezione compete alla Commissione federale delle borse per studenti stranieri (CFBS).

Le borse di studio sono di due tipi. Per le borse di ricerca possono candidarsi i ricercatori diplomati (già laureati) di tutte le facoltà in possesso almeno di un "master" che intendono svolgere un soggiorno di ricerca o una formazione continua di dottorato o postdottorato in Svizzera. Vengono offerte da tutte le università e le scuole universitarie professionali svizzere, compresi i due politecnici federali. Sono valide soltanto le candidature sostenute da un tutor accademico presso l'istituto prescelto.

Per le borse artistiche, possono candidarsi gli studenti di discipline artistiche in possesso almeno di un bachelor che intendono conseguire il loro primo master in Svizzera. Vengono offerte da tutti i conservatori e le scuole universitarie d'arte svizzeri. Queste borse sono disponibili solo per un numero limitato di Paesi.

