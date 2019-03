In futuro i cittadini di Svizzera e Gran Bretagna non avranno bisogno del visto per soggiorni di breve e lunga durata (foto simbolica)

Il tira e molla tra Londra e Bruxelles sulla Brexit obbliga il Consiglio federale a seguire la situazione da vicino e adeguare la sua strategia allo scopo di mantenere buone relazioni con la Gran Bretagna.

Per il momento, indica una nota governativa odierna, per i cittadini britannici valgono ancora le regole dell'Accordo sulla libera circolazione (ALC) delle persone dopo che la scadenza di uscita dall'Ue è stata spostata dal 29 marzo al 22 maggio. In futuro, inoltre, i cittadini dei entrambi i Paesi non avranno bisogno del visto per soggiorni di breve e lunga durata.

In caso di uscita dall'Ue senza accordo, per i cittadini britannici che entrano in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa è previsto per l'anno in corso un contingente di autorizzazioni separato pari a 3500 unità, come prevede una revisione dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) approvata oggi dall'esecutivo. Inoltre, bisognerà creare, dal recesso del Regno Unito dall’Ue, una carta di soggiorno biometrica per i cittadini britannici.

Probabilmente, dal momento del distacco, l’Ue esenterà i cittadini britannici dall'obbligo del visto d'entrata nello spazio Schengen. Il Consiglio federale ha anticipatamente approvato oggi questo futuro sviluppo di Schengen per poter reagire in modo flessibile all'evoluzione della relazione tra Ue e Regno Unito mediante una modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV).

Inoltre, il Consiglio federale ha deciso di esentare i cittadini britannici dall'obbligo del visto anche per i soggiorni di lunga durata, esenzione che entrerà in vigore nel momento in cui l’ALC non sarà più applicabile al Regno Unito. Londra ha confermato che anche gli Svizzeri saranno esentati dall'obbligo del visto per i soggiorni di breve e di lunga durata nel Regno Unito.

Tutte queste decisioni del Consiglio federale sono pensate per il caso in cui il Regno Unito lasci l’Ue senza un accordo e sono parte della strategia del governo che mira per quanto possibile a garantire, ed eventualmente ad ampliare, i diritti e i doveri reciproci esistenti tra la Svizzera e il Regno Unito.

