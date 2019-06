L'importanza dei campi sportivi scolastici giustifica contributi più elevati in loro favore. È il parere del Consiglio federale, che oggi ha adottato, a seguito di un postulato del consigliere nazionale Duri Campell (PBD/GR), un rapporto sul tema.

Il 7 dicembre 2017, il Tribunale federale (TF) ha stabilito che le scuole possono fatturare ai genitori un massimo di 16 franchi al giorno per i campi obbligatori, ovvero la cifra necessaria all'alimentazione dei figli. Di conseguenza, ricorda il governo in una nota, in tutta la Svizzera si è temuto un'abolizione di tali attività per motivi economici.

Campell ha pertanto invitato l'esecutivo a presentare in un rapporto le possibilità legate a un maggior sostegno della Confederazione per i campi di sport scolastico obbligatori (estivi e invernali). Esaminando la situazione, il Consiglio federale si dice convinto che i campi consentano a bambini e giovani di vivere esperienze positive nell'ambito del loro sviluppo e della loro socializzazione.

Il governo ritiene dunque opportuno contrastare una possibile diminuzione dei campi aumentando i contributi nel quadro del programma Gioventù+Sport (G+S). Al momento la partecipazione è di 7,60 franchi al giorno per allievo.

Benché i Cantoni siano responsabili delle attività della scuola dell'obbligo, i campi di sport costituiscono un caso particolare, poiché ricevono un sostegno federale se sono organizzati secondo le regole di G+S, viene precisato nel comunicato. Il Consiglio federale propone di creare le condizioni legali affinché il contributo massimo possa essere incrementato a 16 franchi al giorno per ragazzo. Ciò varrebbe per tutti gli organizzatori: scuole, autorità cantonali o comunali, federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali.

Stando all'esecutivo, i contributi più elevati dovrebbero poter essere finanziati nei limiti dell'attuale credito G+S.

