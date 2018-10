Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Nel settore dei richiedenti asilo la carcerazione amministrativa di minori di età inferiore ai 15 anni è esclusa. Eccezioni ci sono quando una separazione dai genitori è incompatibile con il bene del minore, ma questa prassi deve essere cambiata.

Risponde così il Consiglio federale a raccomandazioni sul tema della Commissione della gestione del Nazionale.

Il governo sottolinea che la politica della Confederazione promuove innanzitutto i ritorni volontari. Soltanto se l'interessato lascia scadere inutilizzato il termine di partenza concessogli, viene eseguito un allontanamento coatto. A tal fine i Cantoni possono anche ordinare la carcerazione amministrativa, si legge in un comunicato odierno.

La prassi in materia di registrazione delle partenze non controllate sarà migliorata e ogni sei mesi verranno confrontati i dati sul soccorso d'emergenza, rilevati dal monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale, e i dati sulle partenze non controllate contenuti nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).

Il Consiglio federale fa notare che le misure coercitive nei confronti di famiglie e minori sono ordinate soltanto in casi eccezionali. La prassi esistente non ha però una base legale sufficiente - ammette l'esecutivo - e verranno pertanto date istruzioni ai Cantoni di esaminare altre opzioni per l'esecuzione dell'allontanamento delle famiglie.

Già oggi esistono alternative, come l'obbligo di annuncio regolare a un'autorità, la consegna di un'adeguata garanzia finanziaria o ancora il deposito dei documenti di viaggio. Inoltre, a uno straniero tenuto a lasciare la Svizzera si può imporre di non abbandonare il territorio che gli è stato assegnato o di non accedere a un dato territorio.

