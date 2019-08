Christian Hofer è il nuovo direttore dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG). Il Consiglio federale lo ha nominato oggi a questa carica su proposta del capo del Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), Guy Parmelin.

Il 47enne Hofer, che dal 2018 dirige l'Ufficio dell'agricoltura e della natura del canton Berna, sostituirà dal primo dicembre Bernard Lehmann, andato in pensione a fine giugno. Per il posto, oggetto di concorso pubblico, si erano candidate 29 persone ed era stata istituita una commissione ad hoc. Fino all'entrata in funzione del nuovo direttore la carica sarà ricoperta ad interim da Andrea Leute, ha affermato Parmelin in una conferenza stampa a Berna.

